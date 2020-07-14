AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يدعو الطلاب لمتابعة مراجعات منصة "ثانوية دوت نت"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:55 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياسمين بدوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وجه خلالها دعوة مهمة لطلاب الثانوية العامة.


حيث قال وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة : ادخلوا على مراجعة ليلة الامتحان لمادة علم النفس والاجتماع على منصة thanaweya.net ، لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية. 



وأضاف وزير التربية والتعليم : جميع المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

 


جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يناشد الطلاب بمتابعة مراجعات منصة ثانوية دوت نت عبر هذا الرابط

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: ترقبوا مراجعة ليلة الامتحان عبر هذا الرابط

منصة ثانوية دوت نت تقدم مراجعة نهائية لـ فلسفة الثانوية العامة عبر هذا الرابط

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء والتاريخ عبر هذا الرابط

ضبط 6 حالات غش بالموبايل والسماعات في لجان الثانوية العامة اليوم

واضعو امتحانات الثانوية العامة: أسئلة اللغة الأجنبية الثانية خالية من الأخطاء ومناسبة للوقت المحدد للامتحان

ترشيحاتنا

محافظة القاهرة: تفحم 31 سيارة وإصابة 7 في حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية

الجيش الليبي: أي تقدم للغزو التركي سيكون صيدا سهلا لسلاح الجو والمدفعية

شاهد .. حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات بطريق الإسماعيلية .. فيديو

لماذا نزرع الصبار في المقابر؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

المحجوب: جاهزون ومستعدون لأي هجوم محتمل من القوات التركية والمرتزقة السوريين ..فيديو

شاهد أول صور لحريق خط مازوت طريق إسماعيلية بعد السيطرة على النيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة