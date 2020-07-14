وزير التعليم يدعو الطلاب لمتابعة مراجعات منصة "ثانوية دوت نت"

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وجه خلالها دعوة مهمة لطلاب الثانوية العامة.





حيث قال وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة : ادخلوا على مراجعة ليلة الامتحان لمادة علم النفس والاجتماع على منصة thanaweya.net ، لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.









وأضاف وزير التربية والتعليم : جميع المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.





جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).