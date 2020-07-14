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رياضة

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:55 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو ابوبكر
كشف بكرى سليم المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، عن نيته في بيع النادي الفيومي لأحد المستثمرين العرب او المصريين. 

وقال سليم خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن لا نية لبيع نادي مصر المقاصة لأحد المستثمرين العرب او المصريين. 

وأضاف أن، الشركة التى ترعى النادى مرت بأزمة مالية فى الفترة الأخيرة مثل العديد من الشركات التى تضررت جراء جائحة انتشار فيرس كورونا، ومن المتوقع أن تتنازل الشركة عن بعض الأسهم لأحد المستثمرين للعمل على النهوض بالفريق مرة أخرى. 

وأضاف سليم أن، المقاصة سبورت تمتلك عدد من العروض من مستثمرين عرب وأجانب ومصريين لشراء عدد من أسهم الشركة فى رعاية فريق المقاصة، ومن المنتظر تحديده خلال الفترة المقبلة. 

وأكد سليم، أن نادى المقاصة سيظل كما هو دون تغير، وجميع المسؤولين في  النادي متمسكين بايهاي جلال المدير الفني للفريق. 
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