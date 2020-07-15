حزب الشعب الجمهوري: نستهدف الارتقاء بالحياة السياسية المصرية.. والرئيس أنقذ الهوية المصرية.. فيديو

أكد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يستهدف الارتقاء بالحياة السياسية المصرية، مؤكدًا أن الديمقراطية مسار وليس قرارًا، ولا بد من الارتقاء بالحياة السياسية.





وأضاف "عمر" خلال حوار لبرنامج كل يوم عبر فضائية on إن فكرة الحزب جاءت له ولمجموعة من رفاقه بعد أن حلف محمد مرسي اليمين كرئيس لمصر، في شهر يونيو 2012، وكان لا بد من فعل شيء، وكانت لنا وجهة نظر ورؤية.





وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري أننا كنا حزبا معارضا وشديد المعارضة للإخوان واستطعنا جمع التوكيلات ضدهم.





وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 200 مقر للحزب على مستوي الجمهورية مؤكدا أن مصادر تمويل الأحزاب في مصر عن طريق الاشتراكات والتبرعات.



