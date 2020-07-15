بسبب طلب غريب من والدته.. عريس يتأخر على حفل الزفاف ساعة

ينتظر أي حبيبين حفل زفافهما ببالغ الصبر؛ فهو اليوم الذي يخططان له منذ اعتراف كل منهما للآخر بحبه، وتمنيه أن يشاركه حياته، ولكن أسوأ ما يمكن حدوثه؛ هو تعكير صفو تلك الليلة بشيء ما.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن شابا، يبلغ من العمر 28 عاما، تأخر على مراسم الزفاف ، لمدة ساعة؛ عندما علم أن والدته تحتاج إلى طبقها المفضل من أحد المطاعم .





واختفى العريس عن الحفل لمدة ساعة، و بدأ الأهل والأقارب يسألون عنه وعن والدته ولا يوجد شخص يمكنه الإجابة، فلم يخبر العريس أيًّا من أصدقائه أنه سيغادر المكان .



