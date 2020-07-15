AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب طلب غريب من والدته.. عريس يتأخر على حفل الزفاف ساعة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ينتظر أي حبيبين حفل زفافهما ببالغ الصبر؛ فهو اليوم الذي يخططان له منذ اعتراف كل منهما للآخر بحبه، وتمنيه أن يشاركه حياته، ولكن أسوأ ما يمكن حدوثه؛ هو تعكير صفو تلك الليلة بشيء ما.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن شابا، يبلغ من العمر 28 عاما، تأخر على مراسم الزفاف، لمدة ساعة؛ عندما علم أن والدته تحتاج إلى طبقها المفضل من أحد المطاعم . 

واختفى العريس عن الحفل لمدة ساعة، و بدأ الأهل والأقارب يسألون عنه وعن والدته ولا يوجد شخص يمكنه الإجابة، فلم يخبر العريس أيًّا من أصدقائه أنه سيغادر المكان . 

وبعد ساعة من الإحراج أمام الضيوف في الحفل؛ وصل العريس و والدته، وبدأ الحفل و لكن انهارت العروس بسبب تأخره، وظنها أنه هرب من المكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أردوغان يهدد بشن حرب على دولة جديدة

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

مبروك عطية يلخص حقوق الزوج والزوجة في 4 كلمات.. تعرف عليها

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

أحمد موسى ينشر فيديو لإنقاذ مواطن من حريق خط المازوت بالعاشر.. فيديو

محلل ليبي: اتصال ترامب وأردوغان لوضع اللمسات الأخيرة لمعركة سرت والجفرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة