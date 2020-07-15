المندوه الحسيني: التعليم عن بعد يكلف المدارس نحو 2 مليون جنيه.. فيديو

قال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، إنه من الضروري أن تكون هناك ثقة بين التعليم الخاص وأولياء الأمور والإعلام، وإذا تأكدت هذه الثقة؛ سنرى كل شيء بوضوح.





وأضاف المندوه الحسيني خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم" المذاع علي قناه الحياه ، أن المدرس الذي يقوم بشرح الدرس أمام الطلاب يختلف عن المدرس الذى يقوم بإعداد فيديو وارساله الي الطلاب في المنزل .





، أن المدرس الذي يعد فيديو شرح المواد ويقوم بإرساله إلى المنزل يعيد عمل هذا الفيديو لا يقل عن 7 و8 مرات . وأوضح المندوه الحسيني بإرسالهإلىلا يقل





وأشار إلى أن هذا الفيديو بعد إعداده؛ يقوم خبراء المدارس بمراجعته ، مؤكدًا أن المدارس الخاصة أنفقت الكثير من الأموال أكثر من الظروف العادية ، وهذا فى فترة توقف الدراسة.





ونوّه الى أن المدرس اليوم أصبح صاحب سيناريو، ومُعدّ ومخرج ومذيع، كما أننا قمنا بإعداد المدرس ذهنيا وعقليا ونفسيا؛ حتى يقوم بعمل فيديوهات ، ويرسلها إلى الطلاب ، ويشجعهم علي الدراسة.



