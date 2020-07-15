AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المندوه الحسيني: التعليم عن بعد يكلف المدارس نحو 2 مليون جنيه.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:31 ص
المندوه الحسيني
المندوه الحسيني
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، إنه من الضروري أن تكون هناك ثقة بين التعليم الخاص وأولياء الأمور والإعلام، وإذا تأكدت هذه الثقة؛ سنرى كل شيء بوضوح.

وأضاف المندوه الحسيني خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناه الحياه ، أن المدرس الذي يقوم بشرح الدرس أمام الطلاب يختلف عن المدرس الذى يقوم بإعداد فيديو وارساله الي الطلاب في المنزل .

وأوضح المندوه الحسيني ، أن المدرس الذي يعد فيديو شرح المواد ويقوم بإرساله إلى المنزل يعيد عمل هذا الفيديو لا يقل عن 7 و8 مرات .

وأشار إلى أن هذا الفيديو بعد إعداده؛ يقوم خبراء المدارس بمراجعته، مؤكدًا أن المدارس الخاصة أنفقت الكثير من الأموال أكثر من الظروف العادية، وهذا فى فترة توقف الدراسة.

ونوّه الى أن المدرس اليوم أصبح صاحب سيناريو، ومُعدّ ومخرج ومذيع، كما أننا قمنا بإعداد المدرس ذهنيا وعقليا ونفسيا؛ حتى يقوم بعمل فيديوهات، ويرسلها إلى الطلاب،ويشجعهم علي الدراسة.

واكد ان التعليم عن بُعد، يكلف المدارس ما يقارب من 1.5 إلى 2 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن آليات تسليم المشروعات البحثية لطلاب الشرقية..تفاصيل

خطاب توضيحي جديد.. التعليم تشرح تعليمات تسليم أبحاث طلاب المدارس

ننشر جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

ترشيحاتنا

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

أخبار الحوادث.. القصة الكاملة لحريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

المندوه الحسيني: التعليم عن بعد يكلف المدارس نحو 2 مليون جنيه.. فيديو

أستاذة مناعة تحذر من شرب القهوة في الطقس الحار.. تفاصيل

عباس شراقي: إثيوبيا ستوقع اتفاق ملء سد النهضة مع مصر في اللحظات الأخيرة

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد