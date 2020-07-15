متأثرة على الهواء.. مذيعة سي بي سي تروي واقعة فقدانها لشقيقتها غرقًا.. فيديو

قالت الإعلامية ريهام إبراهيم، إن كل شخص يريد أن يسافر ويتمتع بـ البحر ، ولكن توخي الحذر أمر مهم، موضحة "لازم نخلى بالنا من نفسنا وعلى أطفالنا".

وأضافت خلال تقديمها برنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، أن الأماكن التى يكتب عليها أنها للكبار؛ يجب الابتعاد عنها، قائلة" .. يا روح ما بعدك روح.. لازم نخلي بالنا على حياتنا وعلى أولادنا". البحر ملوش كبير .. يا روح ما بعدك روح.. لازم نخلي بالنا على حياتنا وعلى أولادنا".

وروت "ريهام"، واقعة فقدانها لشقيقتها الصغيرة: "اختى كانت صغيرة، وراحت مكان للكبار، وتوفيت، لازم ناخد حذرنا وإحنا فى البحر وفى حمام السباحة، وتأثرت ريهام ، وكادت تبكي على الهواء؛ حزنًا على وفاة شقيقتها الصغيرة".





وفى نفس السياق ، قال محمد عوض ، خبير الغوص وعضو جمعية الإنقاذ النهري، إن الأيام الماضية شهدت حادثة مأساوية، فقدت مصر خلالها 11 شابا غرقا في شاطئ النخيل بالإسكندرية ، لافتا إلى أن هناك مناطق خطرة في بعض الشواطئ، ولذلك كل مواطن عليه أن يحذر.



