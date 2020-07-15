AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متأثرة على الهواء.. مذيعة سي بي سي تروي واقعة فقدانها لشقيقتها غرقًا.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:16 ص
الإعلامية ريهام إبراهيم
الإعلامية ريهام إبراهيم
Advertisements
البهي عمرو
قالت الإعلامية ريهام إبراهيم، إن كل شخص يريد أن يسافر ويتمتع بـ البحر، ولكن توخي الحذر أمر مهم، موضحة "لازم نخلى بالنا من نفسنا وعلى أطفالنا".

وأضافت خلال تقديمها برنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، أن الأماكن التى يكتب عليها أنها للكبار؛ يجب الابتعاد عنها، قائلة" البحر ملوش كبير.. يا روح ما بعدك روح.. لازم نخلي بالنا على حياتنا وعلى أولادنا".

وروت "ريهام"، واقعة فقدانها لشقيقتها الصغيرة: "اختى كانت صغيرة، وراحت مكان للكبار، وتوفيت، لازم ناخد حذرنا وإحنا فى البحر وفى حمام السباحة، وتأثرت ريهام، وكادت تبكي على الهواء؛ حزنًا على وفاة شقيقتها الصغيرة".

وفى نفس السياق، قال محمد عوض، خبير الغوص وعضو جمعية الإنقاذ النهري، إن الأيام الماضية شهدت حادثة مأساوية، فقدت مصر خلالها 11 شابا غرقا في شاطئ النخيل بالإسكندرية، لافتا إلى أن هناك مناطق خطرة في بعض الشواطئ، ولذلك كل مواطن عليه أن يحذر.

وأشار "عوض" إلى أن البحر ليس له كبير، وموجة البحر عندما تصدم مواطنا بـ صخرة؛ تفقده الوعي، مؤكدا أن جمعية الإنقاذ النهري موجودة فى جميع الأماكن، ونقوم بتوزيع الأشخاص على المناطق، وفى حالة حدث حادثة يتوجه الأقرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاطئ الموت.. غرق طفل يؤدي إلى فاجعة بشاطئ النخيل في الإسكندرية

ضحايا شاطئ الموت بالإسكندرية.. 5 شباب بينهم شقيقان وابن عمتهما خرجوا للمصيف والبحر غدر بهم.. صور

شاطئ الموت.. القصة الكاملة لغرق 11 شخصًا بمثلث الشيطان بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية: الأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال جثمان الطفل الغريق

بعد مرور 4 أيام.. أين وصلت كارثة غرق المصطافين بشاطئ النخيل؟

بعد 4 أيام من حادث شاطئ النخيل.. فض تجمعات للمواطنين بالشاطئ واستمرار جهود البحث عن الطفل الغريق المتبقي

ترشيحاتنا

العربية: تحرك تركي بالقرب من سرت.. والقاهرة تتابع التطورات عن كثب

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

كينج السكة الحديد .. جرار "هينشل" شبح ألماني على القضبان المصرية

ما هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل .. تعرف على رد الإفتاء.. فيديو

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

أخبار الرياضة.. رحيل طارق يحيى عن قناة الزمالك.. تونس تنتظر تكليف الاتحاد الأفريقي.. قلق في الأهلي بسبب جونيور آجاي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة