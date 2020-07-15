بتخفي الروج.. سيدة تنشر فيديو توضح فيه أسباب كرهها لارتداء الكمامة

بداية من 24 يوليو الجاري ستفرض الحكومة البريطانية على المواطنين ارتداء الكمامة، وستعتبر أن رفض ارتدائها هو اعتداء على القانون وسيتم فرض غرامة مالية بهذا الشأن .

ووفقًا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فقد تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة غاضبة من ارتداء الكمامة وتعلل أسباب كرهها للكمامة، بأنها تصيبها بجروح بالغ في الأذن وتخفي ملامح وجهها وتصيبها بالتعرق المستمر عندما تكون في أماكن مغلقة.





ولم تكن تلك المشاكل السابقة هي الأساسية في رفض السيدة ارتداء الكمامة؛ بل هي ترفض ارتداءها- كما أوضحت-؛ لأنها تفسد أحمر الشفاه الخاص بها، و من وجهة نظرها؛ هو سبب كافٍ لعدم ارتدائها.





وسخر رواد التواصل الاجتماعي من السيدة التي تتحدث بغضب عن الكمامة التي تفسد أحمر الشفاه .