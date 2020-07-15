أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

وصلت النماذج الأولية للدراجات المقرّر تسليمها إلى المواطنين ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" والتي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.





ومن المقرّر تسليم هذه الدراجات، غدًا بمنفذ مركز شباب الجزيرة، كمرحلة أولى، على أن تكون هناك مرحلة ثانية عن طريق منفذ الهيئة العربية للتصنيع.





ووفقا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة؛ هناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيهًا، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26 ، وبالانتقال إلى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيهًا، ومقاسها 28.





وتهدف مبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن السعر المعلن للدراجة، مناسب، ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات فى السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات؛ الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة، لملء البيانات المطلوبة، وتحديد نوع الدراجة المطلوبة.





وقدّم الوزير، الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.