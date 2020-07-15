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أخبار العالم

2000 إصابة يومية.. اجتماع طارئ فى إسرائيل لفرض إغلاق كامل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:39 ص
اجتماع طارئ فى إسرائيل
اجتماع طارئ فى إسرائيل لفرض إغلاق كامل
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء، أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا اليوم لمناقشة إعادة فرض الإغلاق مرة أخري لمواجهة فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

واقترح رئيس مجلس الأمن القومي "مائير بن شبات" أن تفرض الحكومة سلسلة جديدة من القيود وفقًا لتوصيات وزارة الصحة لوقف الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
 
وبحسب "يسرائيل هيوم" طلب بن شبات من الحكومة إغلاق المدارس والمعابد الدينية والمسابح العامة والصالات الرياضية والمخيمات الصيفية والمطاعم.
 
وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين خلال الاجتماع إنه "بالنظر إلى الكيفية التي يتم بها اختراق توصيات وزارة الصحة لن يكون هناك خيار سوى إعلان إغلاق كامل".
 
وأضاف إدلشتاين "كنت من بين الذين عارضوا الإغلاق، لكني درست الديناميكية، وأرى بأن التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة يتم تقليصها أكثر فأكثر حتى النهاية وحتى الخطوات التي وافقنا عليها الأسبوع الماضي لم تكن بتلك الجدية".
 
وقال إدلشتاين "في النهاية، كل ما فعلناه هو إيقاف حفلات الزفاف وتقليص نشاط المطاعم؛ بخطوات كهذه، ليس هناك فرصة في أن نشهد انخفاضًا في عدد الحالات المصابة، لذلك أقترح أن نبدأ بالحديث عن إغلاق شامل؛ إذا لم نشهد تغييرًا في الأرقام في غضون ثلاثة أيام فسيتعين علينا الذهاب إلى هناك".
 
وكان تقييم وزارة الصحة في نهاية الاجتماع هو أن الأيام القليلة المقبلة لن تشهد انخفاض عدد الحالات، وأنه سيتعين على مجلس الحكومة بدء إجراءات إغلاق البلاد في اجتماع الأحد.
 

وقال وزير الدفاع بيني جانتس، الذي يعيش في الحجر الصحي وشارك في الاجتماع عبر اتصال بالفيديو، إن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات، لكنه يعتقد أنه في هذه المرحلة لا يوجد سبب لفرض قيود إضافية.
 
ورد نتنياهو إنه سيعمل على إقناع جانتس بالموافقة على الخطوات الجديدة، لأنه بدون دعم من زعيم "كاحول لفان"، لن تتمكن الحكومة من الموافقة عليها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1718 إصابة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الوزارة الإسرائيلية هناك 183 حالة خطيرة، إضافة الى 56 مصاب يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي، وحتى الآن سجلت الحصيلة الاجمالية للوفيات جراء الوباء في اسرائيل 371 حالة بينما العدد الاجمالي للإصابات النشطة 22324.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين انه لا مفر من إمكانية فرض الإغلاق الشامل كإجراء للحد من انتشار الوباء وإن إسرائيل ان حدوث معجزة من شأنه الحيلولة دون الإغلاق. وان معدل 2000 إصابة يوميا سيكون نقطة مهمة وبمثابة تحول يؤدي إلى الإغلاق الشامل قائلا "2000 مريض هو بالتأكيد ضوء أحمر".
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