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ثقافة

مد العمل بالمواعيد الاستثنائية لزيارة قصر البارون لحين إشعار آخر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:47 ص
قصر البارون
قصر البارون
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محمد الاسكندرانى
نظرا للإقبال الشديد الذي يشهده قصر البارون إمبان من الزائرين،؛ يستمر تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح القصر والتى كان قد أقرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى فور افتتاح القصر للجمهور في أواخر يونيو الماضي، وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتي الساعة ٦ مساء، وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار أنه كان من المقرر ان ينتهي تطبيق هذه المواعيد الاستثنائية اليوم الاربعاء وعودة تطبيق مواعيد الفتح العادية من 9 صباحا وحتي 4 مساء ولكن لإقبال الزائرين علي زيارة القصر فقد تم مد فترة المواعيد الاستثنائية، مع الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان أعلى مستويات للسلامة الصحية للزائرين حيث سيتم بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميا كحد أقصى بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، كما أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى٤٥ دقيقة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح قصر البارون إمبان نهاية شهر يونيو الماضي بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة.

وقد بناه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان على طراز العمارة الهندية.
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