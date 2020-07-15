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تعليم الكبار: نسبة الأمية تصل إلى 27% ونسعى للقضاء عليها من جذورها.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:18 ص
تعليم الكبار
تعليم الكبار
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عاشور عمرى، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن وضع الأمية فى مصر لا يتماشى مع خطط التنمية التى تتجه إليها الدولة، وذلك نتيجة لبعض الأخطاء التى كانت موجودة فى الماضى بسبب بعض الإجراءات السياسية والإجراءات الخاصة بمحو الأمية.

وأضاف عاشور عمرى، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أن خطة الدولة لمحو الأمية 2030 تهدف بالفعل للقضاء على الأمية.

وأشار إلى أننا نسعى للقضاء على الأمية بشكل جذري، لافتا إلى أن الأمية تصل نسبتها إلى 27% وبالنسبة للشريحة العمرية 15 سنة فأكثر.

وتابع أن هناك تقدما على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه قبل إنشاء الهيئة فى مصر كانت نسبة الأمية تزيد عن 40% في مصر.

وأكد أن هناك انخفاضا ملحوظا فى الأعداد، ومع ذلك خطط التنمية تحتاج إلى تكثيف من أجل إعلان خلو مصر من الأمية فى أقرب وقت.
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