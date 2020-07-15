أهالي مصر الجديدة يصرخون من الكلاب الضالة 

اشتكت ليلي الشربيني أحمد المقيمة فى 5 شارع السيد الميرغني روكسي مصر الجديدة محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة .





وقالت فى رسالتها : نعانى من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة ما تسبب فى ازعاج السكان نتيجة نباح الكلاب طوال الليل حتى الصباح ويخشى السكان على أطفالهم من مهاجمة الكلاب لهم.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.