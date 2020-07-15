438 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات كهرباء قطاع شرق الغربية

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء.









وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا أعلى معايير الجودة الكهربائية من حيث تقليل فترات انقطاع التيار وازمنتها وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التجارية المقدمة للمشتركين ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.





على النحو التالي : ففي نطاق قطاع شرق الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (7) هندسات ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى (1,1 مليون) مشترك منهم (220 ألف) مشترك على مسبوق الدفع فقد تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 438 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة





· يوجد ( 34) مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين ،بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (46) لوحة،وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط ( 13088.920 ) كم، و بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 1744.479) كم، وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض ( 3716.574 ) كم .





كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (223.630) كم، وبلغ إجمالي عدد المحولات (4022) محول بإجمالي قدرة (1481.152) م. ف .أ.





تم إضافة (3437) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (14) محول بقدرة (7.513) م. ف .أ حتى شهرمايو2020.





هذا بالإضافة إلى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/5/2020 بإجمالى يبلغ حوالى (58) مليون جنيه.





وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين .









ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة ( 3) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي (31) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية ، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين.





وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو2020 (286) محضر بإجمالي قيمة ( 207 ألف) جنيه بقطاع شرق الغربية .





وجدير بالذكر أن قطاع شرق الغربية يضم هندسات كل من ( شمال المحلة – جنوب المحلة – مركز المحلة – بشبيش – سمنود – زفتي - السنطة)





وقد أكد الدكتور شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكدًا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .





وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكدًا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.





وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.





وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.