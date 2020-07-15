طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لـ7 وجهات جديدة تعرف عليهم

كشفت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل طائرتها العملاقة "إيه 380" لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، وأنها ستشغل رحلة يومية ثانية بطائرة "إيه 380" إلى لندن هيثرو في 1 أغسطس المقبل.





جاء ذلك عقب عودة طائرات "إيه 380" إلى الأجواء اليوم لخدمة رحلات الركاب للمرة الأولى منذ مارس الماضي.





كما أقلعت أولى هذه الطائرات من مطار دبي الدولي لخدمة الرحلة "ئي كيه 001" إلى لندن هيثرو في الساعة 7:45 صباحًا، تلتها الرحلة "ئي كيه 073" إلى باريس شارل ديغول في الساعة 8:20 صباحًا.





ومن المقرر أن تلقى رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 073" استقبالًا خاصًا عند وصولها إلى باريس شارل ديجول، حيث ستصبح الرحلة المنتظمة الأولى والوحيدة بطائرة "إيه 380" التي تهبط في هذا المطار الأوروبي الرئيس منذ بدء جائحة كوفيد-19.





كما قررت طيران الإمارات، خلال هذا اليوم، أيضًا خدمات الركاب المنتظمة إلى سبع مدن أخرى هي: أثينا وبرشلونة وجنيف وغلاسكو ولارنكا وميونيخ وروما، ما سيتيح أمام عملائها مزيدًا من خيارات السفر.





وفي السياق ذاته، من المقرر أن ستستأنف طيران الإمارات في الأيام التالية تشغيل رحلاتها إلى كل من المالديف وواشنطن العاصمة (16 يوليو)، وبروكسل (17 يوليو).





وتتيح طيران الإمارات حاليًا أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها، لعملائها من مختلف دول العالم السفر بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية بسهولة عبر دبي، أو التوقف فيها، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.