AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لـ7 وجهات جديدة تعرف عليهم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:14 م
طيران الإمارات تستأنف
طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لـ7 وجهات جديدة
Advertisements
سمر صالح
كشفت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل طائرتها العملاقة "إيه 380" لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، وأنها ستشغل رحلة يومية ثانية بطائرة "إيه 380" إلى لندن هيثرو في 1 أغسطس المقبل.

جاء ذلك عقب عودة طائرات "إيه 380" إلى الأجواء اليوم لخدمة رحلات الركاب للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

كما أقلعت أولى هذه الطائرات من مطار دبي الدولي لخدمة الرحلة "ئي كيه 001" إلى لندن هيثرو في الساعة 7:45 صباحًا، تلتها الرحلة "ئي كيه 073" إلى باريس شارل ديغول في الساعة 8:20 صباحًا.

ومن المقرر أن تلقى رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 073" استقبالًا خاصًا عند وصولها إلى باريس شارل ديجول، حيث ستصبح الرحلة المنتظمة الأولى والوحيدة بطائرة "إيه 380" التي تهبط في هذا المطار الأوروبي الرئيس منذ بدء جائحة كوفيد-19.

كما قررت طيران الإمارات، خلال هذا اليوم، أيضًا خدمات الركاب المنتظمة إلى سبع مدن أخرى هي: أثينا وبرشلونة وجنيف وغلاسكو ولارنكا وميونيخ وروما، ما سيتيح أمام عملائها مزيدًا من خيارات السفر.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن ستستأنف طيران الإمارات في الأيام التالية تشغيل رحلاتها إلى كل من المالديف وواشنطن العاصمة (16 يوليو)، وبروكسل (17 يوليو).

وتتيح طيران الإمارات حاليًا أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها، لعملائها من مختلف دول العالم السفر بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية بسهولة عبر دبي، أو التوقف فيها، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

21 مايو.. طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى 8 دول

وزيادة رحلات الشحن.. طيران الإمارات تفتح حجوزات السفر إلى 16 دولة منتصف يونيو

رحلتان أسبوعيا.. الخطوط الفرنسية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مطار القاهرة

بينها القاهرة.. الإمارات تعلن قائمة رحلات الطيران حول العالم بعد إغلاق كورونا

على متن 264 رحلة.. مصر للطيران نقلت 30 ألف راكب خلال أول أسبوع لعودة الطيران

ترشيحاتنا

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن

ورطت ابنة عمتها في قضية آداب.. تخفيف حبس فتاة من ٣ سنوات لـ سنة

ماذا تريد فرنسا بعد انسحابها من عملية حارس البحر؟

تعالى يا قلب أمك.. أحزان وآلام تخيم على أسرة الشاب المفقود في مصيف بلطيم.. صور

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

خلال ساعات.. الجيش الليبي يعلن عن معركة كبرى في سرت والجفرة

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن

منظومة شكاوى الوزراء تستجيب لطلب إجراء جراحة تجميلية لطفل عمره 10 أعوام

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروس ويليس يقضى فترة الحجر المنزلي مع طليقته ديمي مور وأبنائهما.. صور

احتياطات مشددة.. مطار يستخدم روبوتات بالأشعة فوق البنفسجية للوقاية من كورونا

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها