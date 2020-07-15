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محافظات

في جولة تفقدية بالساحل الشمالي.. أوقاف الإسكندرية تروج لمشروع صكوك الأضاحي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تفقد الشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة والشيخ يحيى رئيس الثقافة بمديرية أوقاف الإسكندرية مساجد الساحل الشمالي اليوم الاربعاء وذلك في إطار سعى المديرية لتنشيط مشروع الصكوك بالمنطقة والترويج له والوقوف على آليات النهوض به فى منطقة الساحل الشمالي.

كما تفقد الشيخ هاشم الفقى، بحسب بيان المديرية، بعض القرى السياحية فى المنطقة وبعض من شركات البترول للتعريف بمشروع صكوك الأضحى.

وأكد الشيخ هاشم ان هذه الزيارة كانت مثمرة جدا مشيدا بالدور البارز الذى يقوم به الأئمة هناك للتعريف بالمشروع.

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وقد أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: أن المديرية تبذل قصارى جهدها في مشروع الصكوك للتيسير على المضحين وايصالها للمحتاجين.

وأشاد خشبة بالمستوى الذى وصلت إليه المديرية فى بيع الصكوك هذا العام بتحصيل ١١٠٠ صك بفضل الله أولا ثم بفضل الشعب السكندري، مؤكدًا أن أوقاف الإسكندرية ستنافس هذا العام على المركز الأول على مستوى المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، وفضيلة د. عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، من أجل الترويج لمشروع صكوك الأضاحي.

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