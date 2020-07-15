غلق 7 منشآت و4 مقاهي وضبط 19 حالة إشغال في الإسكندرية





شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





واستهدفت الحملة المرور المفاجئ للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بتلك المنشآت بمنطقة باب شرق، ومحرم بك وعددًا من الشوارع الرئيسي بالحي.





وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد سبع منشآت، و4 مقاهي، ومطعم، ومحل بلاي ستيشن، ومحل خردوات وضبط عدد ١٩ حالة اشغال و٥ إعلانات مخالفة.





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وفي سياق متصل، شن حي الجمرك برئاسة الأستاذ محمود شحاته بريك، رئيس الحي، حملة، توجهت الى المقاهي والكافيهات والمطاعم بنطاق منطقة المنشية، وذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية من جانب أصحاب المقاهي أو روادها.

وتم تحرير عدد ٢ إنذار للمقاهي التي لم تلتزم بالإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد او العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.





ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



