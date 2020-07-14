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تعليم

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد أولى امتحانات مجمع العلوم الإنسانية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:55 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أحمد بسيوني


تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية،  أولى امتحانات مجمع العلوم الانسانية التى بدأت اليوم فى كليه التربية


حيث اطمئن على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية بداية من دخول الطلاب من البوابات، واستخدام كواشف الحرارة وقياس درجة الحرارة لكل طالب من خلال الاطقم الطبية، وتقسيم دخول الطلاب من خلال أربعة بوابات بمجمع العلوم الإنسانية، والتنبيه بمراعاة التباعد الاجتماعي في الطرقات واللجان وأروقة الكليات وتنظيم عملية الدخول والخروج، والتأكد من إرتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي وقاعات الإمتحانات. 

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وأكد جابر علي ضرورة التأكد من نظافة وتعقيم كل الأماكن والأسطح  والمقابض والأبواب والشبابيك وجعلها مفتوحة بكل أماكن الإمتحانات، والتطهير بشكل منتظم ومتكرر بين اللجان المختلفة، والتأكد من توافر مطهرات حول اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على اللجان خلال فترة الإمتحانات. 


و تفقد الدكتور جابر مركز التطوير المهنى بالكلية الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع  الجامعة الأمريكية وذلك تمهيدًا لافتتاحه رسميا فى الفترة القادمة، كما أطمئن على انتظام طلاب الكلية باللجان داخل كليات مجمع العلوم الإنسانية الأخرى حيث يؤدى طالبات شعبة طفولة امتحاناتهم.


كما تفقد جابر امتحانات للفرق النهائية بكلية الزراعة بالشاطبى يرافقه الدكتور عبدالله مسعد زين الدين، عميد الكلية، والسادة الوكلاء والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وفقًا لقرارات مجلس الجامعة.

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد أولى امتحانات مجمع العلوم الإنسانية
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد أولى امتحانات مجمع العلوم الإنسانية
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد أولى امتحانات مجمع العلوم الإنسانية
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد أولى امتحانات مجمع العلوم الإنسانية
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