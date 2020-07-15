في ندوة أونلاين .. نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش تأثير فيروس كورونا على الجوانب الأخلاقية والنفسية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة أونلاين بعنوان " تأثير فيروس كورونا على الجوانب الأخلاقية والنفسية".





وقال الدكتور حسن قباري عميد معهد الإرشاد والدراسات النفسية، إن جائحة كورونا تسببت في العديد من الآثار السلبية ولصقها بالكاشفة للعديد من الأمور والجوانب وهناك العديد من المواطنين خائفين للغاية مما يؤثر بالسلب على حياتهم العملية والشخصية.





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وطالب قباري المواطنين بعدم الخوف ووضع خطط بديلة، والتحرر من الضغوط واستغلال أزمة كورونا في تغيير المستقبل للأفضل.



