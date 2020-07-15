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محافظات

في ندوة أونلاين .. نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش تأثير فيروس كورونا على الجوانب الأخلاقية والنفسية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:40 ص
الدكتور هشام سعودي
الدكتور هشام سعودي
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أحمد بسيوني
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة أونلاين بعنوان " تأثير فيروس كورونا على الجوانب الأخلاقية والنفسية".

وقال الدكتور حسن قباري عميد معهد الإرشاد والدراسات النفسية، إن جائحة كورونا تسببت في العديد من الآثار السلبية ولصقها بالكاشفة للعديد من الأمور والجوانب وهناك العديد من المواطنين خائفين للغاية مما يؤثر بالسلب على حياتهم العملية والشخصية.

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وطالب قباري المواطنين بعدم الخوف ووضع خطط بديلة، والتحرر من الضغوط واستغلال أزمة كورونا في تغيير المستقبل للأفضل.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأطفال لديهم اكتئاب بسبب المشاكل الزوجية وآثارها السلبية، كما طالب المواطنين بوضع خطة حياه وصله الرحم والعناية بالتغذية السليمة والنوم الجيد مدة لا تقل عن 8 ساعات متواصلة يوميا والبعد عن الانترنت مساءا لمنع الاضطرابات وممارسة الرياضة بانتظام، كما أجاب على أسئلة المهندسين على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.
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