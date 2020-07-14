بعد 4 أيام من حادث شاطئ النخيل.. فض تجمعات للمواطنين بالشاطئ واستمرار جهود البحث عن الطفل الغريق المتبقي

ذكرت الإدارة العامة للسياحة والمصايف أنها فضت بعض التجمعات بشاطئ النخيل، وذلك بعد أربعة أيام من حادث شاطئ النخيل، الذي أدى إلى غرق 12 شخصًا فجر الجمعة الماضي.





وأضافت الإدارة في بيان إنه تم إخلاء الشاطئ وتوعية السادة الرواد بخطورة النزول في الوقت الحالي نظرا لأن الشواطئ مغلقة بقرار من مجلس الوزراء وايضا بسبب ارتفاع الامواج هذه الايام خاصة في ظل عدم تقديم خدمات الانقاذ وانتشار اللافتات التي تعبر عن اغلاق الشاطئ.

أقرأ أيضًا:

بعد مرور 4 أيام.. 32 مرشحا لمجلس الشيوخ من الإسكندرية على مقاعد الفردي

وتهيب محافظة الاسكندرية والادارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات حرصا علي سلامة الجميع.





وفي سياق متصل، لا تزال جهود رجال الإنقاذ النهري متواصلة للبحث عن جثة الطفل المتبقي في حادث النخيل، وذلك بعد انتشال جميع جثث الغرقي من المياه.

وتعود أحداث الواقعة إلى فجر الجمعة الماضي، حيث كشفت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، في بيان لها، أنه في يوم الجمعة حوالي الساعة ٥.٢٠ صباحا، قام بعض المواطنين بالنزول إلى مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي والمغلق حاليا ضمن الشواطئ المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بحظر ارتياد الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف البيان أن نزولهم في هذا الوقت المبكر جاء هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم، مشيرة إلى أن غرق أحد الأطفال، 17 عامًا، أثناء نزوله البحر، مما أدى إلى اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، حيث غرق 12 شخصًا، تم انتشال 11 شخصًا بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الطفل المتبقي.

وأكد مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشاطئ مغلق وكافة شواطئ المدينة مغلقة بناء علي قرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، ورغم ذلك هناك محاولات مستمرة من الأسر النزول للبحر والتحايل علي القرارات في أوقات مختلفة، وأن حالات الغرق كانت جميعها فجر اليوم في وقت لا يوجد فيه احد علي الشواطئ من موظفي الإدارة.