AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد 4 أيام من حادث شاطئ النخيل.. فض تجمعات للمواطنين بالشاطئ واستمرار جهود البحث عن الطفل الغريق المتبقي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:17 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية وأسر والمفقودين في شاطئ النخيل
Advertisements
أحمد بسيوني

ذكرت الإدارة العامة للسياحة والمصايف أنها فضت بعض التجمعات بشاطئ النخيل، وذلك بعد أربعة أيام من حادث شاطئ النخيل، الذي أدى إلى غرق 12 شخصًا فجر الجمعة الماضي.


وأضافت الإدارة في بيان إنه تم إخلاء الشاطئ وتوعية السادة الرواد بخطورة النزول في الوقت الحالي نظرا لأن الشواطئ مغلقة بقرار من مجلس الوزراء وايضا بسبب ارتفاع الامواج هذه الايام خاصة في ظل عدم تقديم خدمات الانقاذ وانتشار اللافتات التي تعبر عن اغلاق الشاطئ.

أقرأ أيضًا:

بعد مرور 4 أيام.. 32 مرشحا لمجلس الشيوخ من الإسكندرية على مقاعد الفردي

وتهيب محافظة الاسكندرية والادارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات حرصا علي سلامة الجميع.


وفي سياق متصل، لا تزال جهود رجال الإنقاذ النهري متواصلة للبحث عن جثة الطفل المتبقي في حادث النخيل، وذلك بعد انتشال جميع جثث الغرقي من المياه.

وتعود أحداث الواقعة إلى فجر الجمعة الماضي، حيث كشفت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، في بيان لها، أنه في يوم الجمعة حوالي الساعة ٥.٢٠ صباحا، قام بعض المواطنين بالنزول إلى مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي والمغلق حاليا ضمن الشواطئ المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بحظر ارتياد الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأضاف البيان أن نزولهم في هذا الوقت المبكر جاء هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم، مشيرة إلى أن غرق أحد الأطفال، 17 عامًا، أثناء نزوله البحر، مما أدى إلى اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، حيث غرق 12 شخصًا، تم انتشال 11 شخصًا بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الطفل المتبقي.

 

وأكد مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشاطئ مغلق وكافة شواطئ المدينة مغلقة بناء علي قرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، ورغم ذلك هناك محاولات مستمرة من الأسر النزول للبحر والتحايل علي القرارات في أوقات مختلفة، وأن حالات الغرق كانت جميعها فجر اليوم في وقت لا يوجد فيه احد علي الشواطئ من موظفي الإدارة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاطئ الموت.. غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل بالعجمي.. انتشال 6 جثامين والبحث عن الآخرين

انتشال 7 جثامين من شاطئ النخيل حتى الآن

بعد غرق 11 شخصا بالنخيل.. محافظة الإسكندرية تحذر من خطورة نزول البحر فجرا وليلا

شاطئ الموت.. غرق طفل يؤدي إلى فاجعة بشاطئ النخيل في الإسكندرية

شاطئ النخيل بالإسكندرية.. قصة مياه ملعونة تبتلع المواطنين بلا رحمة

شاطئ الموت.. القصة الكاملة لغرق 11 شخصًا بمثلث الشيطان بالإسكندرية

ترشيحاتنا

البترول تعلن السيطرة على حريق خط الخام في طريق الإسماعيلية

لحظة تسرب المازوت قبل اشتعال النيران بموقف العاشر.. فيديو

أحمد موسى ينشر فيديو لإنقاذ مواطن من حريق خط المازوت بالعاشر.. فيديو

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

محافظة القاهرة: تفحم 31 سيارة وإصابة 7 في حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية

نحتاج مساعدة.. مستشار البرلمان الليبي: مليشيات أردوغان في طريقها إلى سرت والجفرة

AdvertisementS

الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

المسماري: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة خلال الساعات المقبلة

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج سموكي .. سوسن بدر تبهر متابعيها بـ لوك جديد.. شاهد

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة