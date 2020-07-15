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حوادث

اعترافات المتهم بقتل مسجل خطر بمنطقة السلام: "كان عايز ياخد مني إتاوة 500 جنيه"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
أدلى المتهم بقتل مسجل شقي خطر باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة، مؤكدا أنه أثناء سيره بأحد شوارع منطقة السلام فوجئ بأحد الشباب يعترض طريقه، واستوقفه كرها عنه وطالبه بـ 500 جنيه رسوم مرور طريق، فسأله عن هويتة قاله له: "أنا بابا.. وأي حد بيعدي من هنا بيدفعلي". 

وأضاف المتهم انه رفض دفع الاتاوة خاصة أن الايراد الذي تحصل هو حصيلة تعبه وعرقه وسينفق منه علي عائلته ولن يعطيه لمن لا يستحقه، مشيرا الي ان المجني عليه استشاط غضبا أمام رفضه وحاول تمزيق مشمع التوك توك خاصته بسلاح أبيض كتر فايقن أنه سيكون ضحية في منطقة السلام وسيسرق التوك توك، وبسرعة نزل من التوك توك وحاول منعه واستخلاص السلاح من يده وأثناء ذلك ضربت يد المجني عليه التي بها السلاح يده الأخرى وسقط قتيلا، مضيفا انه لم يكن يقصد قتل المجني عليه بل إبعاده عن مصدر رزقه. 

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

فيما كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه انها لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر وتوفي نتيجة اصابته بقطع في شرايين يده. 

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام اول ، إشارة من مستشفى احد المستشفبات بوصول جثة "ن م"، مسجل شقي خطر  يبلغ من العمر 27 عاما، مصاب بقطع في شرايين يده، علي يد سائق توك توك يدعى "محمد خ"، وانتقلت على الفور أجهزة الأمن لموقع الحادث. 

وتوصلت التحريات إلى أنه عند سير سائق التوك بطريق إسكندرية السلام، قام المجني عليه بفرض إتاوة عليه، وعندما اعترض الاخير، اخرج المجنى كتر بين طيات ملابسه  وقام بتمزيق مشمع التوك توك، وتعدي عليه، إلى أنه إصيب بقطع بأوتار يده وتوفى في الحال وألقي القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق،  امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.
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