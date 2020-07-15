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برلمان

حزب الشعب الجمهوري ينفي صلته بالمدعو ماجد جمعة هلال

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:13 م
حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى
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حسن رضوان
نفى حزب الشعب الجمهوري في بيان له منذ قليل صلته بالمدعو ماجد جمعة هلال.

وأكد الحزب في بيانه أن المدعو سالف الذكر ليس له أي موقع تنظيمي داخل الحزب، ولا يجوز له تمثيل الحزب بأي شكل من الأشكال. 

وجاء نص بيان الحزب كالتالي: «حرصًا على تطبيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.. ينفي حزب الشعب الجمهوري وجود أي علاقة بين الحزب بصفة عامة وأمانة الجيزة بصفة خاصة بالمدعو ماجد جمعة هلال، ويؤكد الحزب أن المدعو سالف الذكر ليس له أي موقع تنظيمي داخل الحزب وليس على قوة الحزب ولا من بين أعضائه من الأساس، ولا يجوز له تمثيل الحزب في أي فعالية بأي شكل من الأشكال».
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