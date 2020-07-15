حزب الشعب الجمهوري ينفي صلته بالمدعو ماجد جمعة هلال

نفى حزب الشعب الجمهوري في بيان له منذ قليل صلته بالمدعو ماجد جمعة هلال.





وأكد الحزب في بيانه أن المدعو سالف الذكر ليس له أي موقع تنظيمي داخل الحزب، ولا يجوز له تمثيل الحزب بأي شكل من الأشكال.



