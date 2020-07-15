AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسميا.. وزير الري الإثيوبي يعلن البدء فى ملء سد النهضة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:54 م
وزير الري الإثيوبي
وزير الري الإثيوبي يعلن البدء فى ملء سد النهضة
Advertisements
سمر صالح
أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن بدء الملء الأولي لسد النهضة. 

وأفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن وزير المياه والري الإثيوبي أعلن بدء ملء سد النهضة وتخزين المياه في سد النهضة بعد فشل المفاوضات.

وفي سياق متصل أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الإشارة إلى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك  القضايا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لاجتماع سد النهضة.. وأهم نقطة ناقشتها مصر وإثيوبيا والسودان

مفاوضات سد النهضة لم تصل لشيء.. متحدث الرى: المفاوضات لا تعتمد على الانطباعات.. ومصر تثبت حسن النية ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي

رسميا.. السودان يرفع خطابا لمجلس الأمن الدولي للتدخل لمنع الملء الأحادي الجانب لسد النهضة

بعد صور الأقمار الصناعية.. هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة

سونا: تسليم التقرير السوداني النهائي بشأن سد النهضة للاتحاد الأفريقي

ترشيحاتنا

بعد خيانة زوجته.. كل ما تريد معرفته عن علاقة ويل سميث وأنجلينا جولي..صور

ارتدوا الكمامات الطبية.. أستاذ مناعة يحذر من التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من كورونا

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

التحدي مستمر.. الشيخ محمد بن زايد يعلن عن نتائج مبشرة بشأن فيروس كورونا

اتمشى على النيل.. كورنيش القاهرة في ثوبه الجديد.. «حاجة فوق الخيال».. شاهد

لدفع 1.8 مليون جنيه ثمن تشطيب فيلته.. شكوى في المحكمة الاقتصادية ضد يوسف معاطي

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

رسميا.. وزير الري الإثيوبي يعلن البدء فى ملء سد النهضة

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن..فيديو

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

كل ما هينتشر هيضعف.. المصل واللقاح تكشف مفاجآة غير متوقعة عن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خيانة زوجة ويل سميث.. نجوم انفصلوا بسبب النزوات الجنسية

سر ظل كامنا طيلة 4500 عام.. التوصل إلى اكتشاف مذهل داخل الهرم الأكبر

بعد خيانة زوجته.. كل ما تريد معرفته عن علاقة ويل سميث وأنجلينا جولي..صور