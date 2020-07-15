رسميا.. وزير الري الإثيوبي يعلن البدء فى ملء سد النهضة

أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن بدء الملء الأولي لسد النهضة.





وأفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن وزير المياه والري الإثيوبي أعلن بدء ملء سد النهضة وتخزين المياه في سد النهضة بعد فشل المفاوضات.





وفي سياق متصل أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.





وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الإشارة إلى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.