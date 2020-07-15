ضربت الإخوان في مقتل.. أسباب نجاح صكوك أضاحي الأوقاف

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن المشروع القومى الكبير الذى تنفذه وزارة الأوقاف للعام السادس على التوالى ضرب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة فى مقتل.





ووصف النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر فى بيان له اصدره اليوم فكرة هذا المشروع بانها فكرة عبقرية ناجحة فهى لم تقض على أحلام الارهابيين فقط ولكنها جسدت مبادئ التكافل المجتمعى ووحدة وتماسك المصريين فى أروع صورها وأكدت مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى اننا يجب ان نكون يدا واحدة وطول ماحنا اى المصريين يد واحدة فستكون لدينا القدرة على مواجهة المؤامرات ضد دولتنا.





وقال النائب إن مثل هذه الكلمات تجدها مطبقة فى الواقع داخل مشروع صكوك الاضاحىلانهفى مقدمة أسباب نجاح هذا المشروع مشاركة جميع المصريين فيه ويكفى مصر وشعبها وقائدها وجميع مؤسساتها شرفا ان الأخوة الاقباط الوطنيين والشرفاء يشاركون فى هذا المشروع سنويا ليقولون للعالم كله هذه هى مصر الحديثة القوية الصلبة فى عهد الرئيس السيسى.





وأكد ان من أسباب نجاح هذا المشروع ايضا حرص العالم الكبير المستنير والوطنى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الشفافية والمصداقية الكبيرة والتى تبدأ من الإعلان اليومى عما تم بيعه من صكوك وأن جميع أموال المشروع تذهب لشراء اللحوم، ولا يتقاضى أحد من العاملين بالمشروع أي مقابل مادى منه، وهذا هو السبب وراء انخفاض قيمة الصك عن بقية الصكوك خاصة وأن أجور ومكافآت العاملين على المشروع، تخرج من صندوق البر بالوزارة وليس أموال الصكوك.





ووجه تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على مشروع صكوك الاضاحىالذى أطلقته وزارة الأوقاف للعام السادس على التوالى لدعم المحتاجين ولمواجهة مستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي مؤكدا نجاح هذا المشروع القومى الكبير بعد استفادة أكثر من مليوني أسرة.





واعتبر مشروع صكوك الاضاحى بمثابة صفعة قوية تتلقاها جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية سنويا من وزارة الاوقاف مشيرا الى ان هذا الجماعات الخائنة للوطن كانت تستغل حاجة البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم خاصة فى مواسم الانتخابات لتقوم بتوزيع أردأ الأنواع من اللحوم والدواجن على المواطنين من خلال المتاجرة بالدين الاسلامى الحنيف من أجل كسب أصوات الناخبين.





وناشد النائب أحمد حلمى الشريف جميع المواطنين المصريين الشرفاء المشاركة والمساهمة فى هذا المشروع حتى يستفيد منه جميع المواطنين من الفقراء والبسطاء داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الحمهورية موجها تحية قلبية لجميع العاملين الوطنيين من وزارة الاوقاف على جهودهم الكبيرة والتى تكللت بالنجاح الكبير لهذا المشروع الوطنى.



