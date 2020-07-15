قيادي بـ"الشعب الجمهوري": انتخابات الشيوخ خطوة على طريق ترسيخ الديمقراطية في مصر





وأضاف، "الدابي"، في بيان له اليوم، أن مجلس الشيوخ سيساهم في التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة لدعم واستقرار الحياة السياسية، كما أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.









وأشار إلي أن ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين معمول به في عدد من الدول المتطورة نظرا لأنه يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد.









وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن انتخابات مجلس الشيوخ هي الأولى منذ إقرار دستور 2014، لذلك فإنه يجب على جميع المواطنين المشاركة في هذه الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا وحقا يكفله الدستور والقانون مع اتباع كل مواطن للإجراءات الاحترازية من ارتدء الكمامة واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التكدس أمام اللجان والانصراف بعد التصويت مباشرة.