AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وسط إجراءات احترازية مشددة.. كواليس تدريب الأهلي فى التتش.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق مستمر في تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدوري التي تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل.

وقل سيد عبد الحفيظ: «الأمور تسير بشكل جيد جدا في المران بالتتش، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع».

واضاف أن التجهيزات الكاملة المتوفرة في ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر مدير الكرة أن التنسيق مستمر مع الجهاز الطبي أيضا؛ للاطمئنان بشكل مستمر على سلامة الجميع، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي يتم تنفيذها يوميا لضمان سلامة الجميع.

وكان لاعبو الفريق قد خضعوا  للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.
وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض تراي ماتش كامل في مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي قرار الجهاز الفني بإقامة تراي ماتش كامل غدا، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وخاض الفريق مرانه اليوم باستاد مختار التتش وشهد تركيز الجهاز الفني علي الكرات العرضية بجانب تدريبات خاصة لحراس مرمي الأهلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ يجتمع مع وليد سليمان وصالح جمعة بالأهلي

شاهد.. كواليس مران الأهلي بالتتش وظهور فايلر وعودة محمد محمود

فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ بمران الأهلي

الأهلي يواجه سموحة وديا 23 يوليو

جلسة بين مدرب الأهلي وسيد عبدالحفيظ في ملعب التتش

شاهد..لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الرابعة

ترشيحاتنا

كله بالقانون.. تعرف على الزيادة الجديدة لمصروفات المدارس الخاصة

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

بعض الدروس تكون قاسية.. جوهرة عن سبب عدم ارتباطها: لا أثق في الرجال

تزوج من سكرتيرته الأجنبية.. فطلبت الزوجة الأولى 5 آلاف جنيه نفقة ترفيه لنجلهما الوحيد

قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

الأهلي يبدأ غدًا إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإقتصادية بسبب لافتات نادي القرن

AdvertisementS

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

خلف ماني.. "ذا صن" تضع محمد صلاح ضمن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

للمرة الثانية.. مرتضى منصور يلتقى مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة اليوم وتوقع لـ الأبيض بمبلغ خيالي

قرار عاجل من الفيفا بشأن الـ 5 تبديلات فى مباريات الموسم المقبل

صفقة تبادلية.. خبير لوائح يدين الكاف في إعطاء لقب نادي القرن للنادي الأهلي

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. خطوة رسمية من الأهلي ضد لافتات نادي القرن.. نتيجة مسحة كورونا الثالثة للزمالك.. مدرب أستون فيلا يتغزل في تريزيجيه

مفاوضات وادي دجلة مع حارس الزمالك.. تفاصيل

الأهلي يبدأ غدًا إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإقتصادية بسبب لافتات نادي القرن

شوبير: رمضان صبحي سيصبح الأغلى في تاريخ الأهلي

قائمة ريال مدريد لحسم الدوري الإسباني أمام فياريال

تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال لمدة 4 أعوام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة