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أخبار العالم

القبائل الليبية في القاهرة لتأييد تدخل الجيش المصري لحماية الأمن القومي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
يتوجه وفد من المجلس الاعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية إلى القاهرة، لإعلان تأييدها لدعوة مجلس النواب الليبي لتدخل الجيش المصري في البلاد، للحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي. 

وأعلن مجلس النواب الليبي، منح القوات المسلحة المصرية، حق التدخل؛ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا دعت الحاجة لذلك، عقب ساعات من إعلان تركيا عن استعدادها لعملية عسكرية في سرت والجفرة. 

ورحب مجلس النواب الليبي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، فيما دعا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا. 

وأكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن استمرار الحرب في ليبيا؛ سيعود بعواقب وخيمة تضر الجميع. 

وأضاف صالح في تصريحات لفضائية "العربية" السعودية، أن دول الجوار لليبيا تمهد الطريق لحل الأزمة على ضوء بيان القاهرة. 
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