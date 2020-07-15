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فن

تيك توك محمد رمضان لايف على راديو أنغامي مع سوبر ساكو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

يقدم  النجم سوبر ساكو أغنيته الجديده ( تيك توك ) مع النجم محمد رمضان على راديو انغامي لايف الليلة، ومن المقرر طرحها رسميا عبر موقع انغامي الجمعه القادمه، راديو لايڤ هى خاصيه جديده يقدمها ابلكيشن انغامي لكل متابعيه.


وكان الفنان محمد رمضان اعلن طرح اغنية" تيك توك " على قناته الرسمية على اليوتيوب مساء اليوم .


ونشر رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق عليها قائلا: "الليلة ان شاء الله #اغنية #تيك_توك على قناتي الرسمية على يوتيوب ".


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أغنية "تيك توك"، يتعاون فيها رمضان مع الدي جي والمطرب العالمي سوبر ساكو، وتم تصويرها بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم المقطع الخاص به في بلده.


تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.


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