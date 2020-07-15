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حياة 150 مليون شخص.. أحمد موسى: ملء إثيوبيا للسد يعكس عدم احترامها للمجتمع الدولي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:58 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن ملء اثيوبيا لـ سد النهضة يعكس عدم احترامها للمجتمع الدولي، موضحًا أن الأقمار الصناعية يمكنها التأكد من صحة ملء سد النهضة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب تراجع وزير الري الإثيوبي عن تصريحاته فى التلفزيون الرسمى الأثيوبي بشأن ملء سد النهضة ربما ردود الفعل الدولية

وأوضح أحمد موسى، أن تصريحات وزير الري الأثيوبي تحدث لـ رويترز، وتحدث في التلفزيون الرسمي وبعد ذلك ينفى، معلقًا " أنا مش عارف هل كلامه الساعة 3 اللى صح ولا كلامه اللى طلع بعدها بـ 3 ساعات".

ولفت أحمد موسى، إلى أن هنا تناقضات فى تصريحات الوزير الأثيوبي، وأكد أن مصر طالبت إثيوبيا بتوضيح هذه الأمر سواء بالملء أو عدم الملء.

وأشار أحمد موسي، إلى أن مصر طلبت الإيضاح الرسمى و الرد الرسمي، معلقًا " دى دولة بتتعامل مع دولة ولازم يكون هناك خطاب رسمي، لان هذا الامر يتعلق بحياة 150 مليون شخص". 

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