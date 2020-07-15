رسميًا.. أريا 2021 تنطلق كأول SUV كهربائية من نيسان | صور

أعلنت شركة نيسان عن موديل أريا الكهربائى الانتاجى بشكل رسمي ، والتى تتمتع بمدى يقدر بمسافة 482 كلم لطراز 2WD، مع نظام الدفع على جميع العجلات.





وقالت شركة نيسان إن أريا تمثل إعادة تعريف منهجية التصميم "اليابانية الخالدة للمستقبل" التي تتبناها الطبيعة الأنيقة والمتطورة مع خطوط سلسة وانيقة وجديدة .





وأوضحت شركة نيسان ان أبرز ما يميز التصميم للسيارة اريا 2021 هو نمط Kumiko الياباني ثلاثي الأبعاد للشبك الأمامي مع شعار نيسان المعاد تصميمه المضاء باستخدام 20 وحدة LED،كما تندمج الأضواء الأمامية الـ LED بأناقة مع شبك V-Motion.





وتتميز بجنوط ألمونيوم مقاس 19 أو 20 بوصة، وبالرجوع إلى الخلف سنجد تصميم مستقبلي بنفس القدر مع عمود C مائل وشريط ضوئي يمتد على عرض السيارة.





وعن المقصورة الداخلية للسيارة اريا 2021 ، فإنها تتميز بالكونسول الوسطي القابل للتعديل مع طاولة قابلة للطي وأزرار تحكم لمسية وشاشتي عرض ضخمتين مقاس 12.3 بوصة للنظام الترفيهي ولوحة العدادات الرقمية.





ويتوافر دعم لتطبيقات Apple CarPlay و Android Auto و Amazon Alexa في هذه الشاشات المستقبلية جنبًا إلى جنب، بالإضافة لنظام التعرف الصوتي الهجين مع تقنية فهم اللغة المتطورة.





وتتوفر السيارة الكهربائية الجديدة بنظام الدفع الأمامي أو على جميع العجلات، مع بطارية بقدرة 66 كيلووات أو 90 كيلووات، وتبلغ قوة الفئة الأساسية 214 حصانا مع عزم دوران 300 نيوتن-متر، في حين أن الطراز الأقوى سيولد 388 حصان و 600 نيوتن-متر من عزم الدوران.





كما أن أريا 2021 مزودة بنظام امان بمجموعة ProPILOT Assist 2.0، التي تشمل نظام الحفاظ على المسار، ونظام التوقف والانطلاق في الازدحام المروري، والحفاظ على مسافة الأمان خلف مركبة أخرى، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الأخرى التي ستخفف من عبء القيادة على السائق، كما تم تزويد السيارة بـ 7 كاميرات و 5 رادات و 12 حساس سونار فوق صوتية.





ومن المقرر طرح أول سيارة كروس أوفر كهربائية من نيسان للبيع في عام 2021 بسعر يبدأ من 40,000 دولار أمريكي.