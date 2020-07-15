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محافظات

حفاظا على المظهر الحضاري.. محافظة القليوبية تناشد أصحاب العقارات دهان الواجهات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:32 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
ناشدت محافظة القليوبية المواطنين من أصحاب العقارات بالمدن الالتزام بطلاء وجهات المنازل حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء.
واكدت المحاقظة أنه علي الجميع البدء في دهانات الوجهات في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه وإلا سوف يتم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بفصل المرافق عن العقارات التي لم تلتزم بتنفيذ التعليمات.

وطالبت المحافظة المواطنين وكذا المهندس المشرف والمقاول لأعمال البناء الالتزام باللون المحدد لإقليم القاهرة الكبرى في تشطيب الواجهات بشكل كامل باللون المحدد لذلك موضحة أنه علي المهندس المشرف التأكد من ذلك قبل إصدار شهادة صلاحية المبني للاشغال.

وأكدت المحافظة أنه لن يتم اعتماد الشهادة وإصدار خطابات توصيل المرافق من الإدارة المختصة بالمدينة إلا بعد التأكد من تنفيذ اللون المحدد لإقليم القاهرة الكبري وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وأوضحت أن القرار يتضمن المباني المقامة بالمدن كما أنه لا يسري علي القرى وذلك تنفيذا للمشروع القومي لتحسين الصورة البصربة وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعماري للمدن المصرية، والصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
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