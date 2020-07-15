القطات الأولى لوصول وفد القبائل الليبية للقاهرة لمناقشة التداعيات الراهنة..فيديو

واستقبلت القاهرة قبل قليل وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، على متن طائرة من بنغازى، فى زيارة لمصر لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.





وفى وقت سابق، أكد المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أن تركيا جلبت المرتزقة لاحتلال طرابلس لأنها طامعة فى ثروات ليبيا بسبب وضعها الاقتصادي.





وقال المجلس، فى تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن القبائل تقف ضد الغزو التركي وسنتصدى له، مشيرا إلى أنه يتم استخدام موارد ليبيا لجلب المرتزقة والسلاح لقتل الشعب الليبي.





يشار إلى أن الليبيين كانوا قد نددوا بالأجندة التركية ومحاولات احتلال ليبيا بالميليشيات والإرهاب وزرع الفوضى فى بلادهم، مؤكدين أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يواصل إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس لمساندة ميليشيات الوفاق، التى يرأسها الإخوانى فايز السراج فى محاربة الليبيين والجيش الليبى.





عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عن وصول وفد القبائل الليبية لمناقشة التداعيات الراهنة للأزمة الليبية.