آرسنال ضد ليفربول .. لاكازيت يسجل التعادل في شباك أليسون

سجل فريق ارسنال هدف التعادل في شباك ضيفه ليفربول، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.





وتمكن اصحاب الارض من تسجيل التعادل بعد خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في تمريرة الكرة للحارس أليسون استغله أليكساندر لاكازيت وتمكن من استخلاص الكرة ثم مراوغة الحارس قبل أن يسددها بالنهاية سهلة داخل الشباك الخالية.





جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي ليفربول على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.



