مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي: مصر لها دور كبير في حفظ أمن المنطقة.. فيديو

سرت والجفرة" هي الحدود الغربية لمصر . قال رمزى الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن مصر لها دور جوهري ومهم في حل الأزمة الليبية وفي حفظ الأمن بالمنطقة واكد أن "





وأضاف رمزي الرميح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان هناك مؤامرة مكتملة الأركان من أهل الشر كما اسماهم الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مصر وان مصر محفوظة بحفظ "الله " .





، أن تاريخ مصر ليس 7 الاف سنه ولكن تاريخها 14 ألف سنة وهي من علمت العالم معنى الحضارة والانسانية . وأوضح رمزي الرميح ألفسنةمعنى



