مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي: مصر لها دور كبير في حفظ أمن المنطقة.. فيديو

قال رمزى الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن مصر لها دور جوهري ومهم في حل الأزمة الليبية وفي حفظ الأمن بالمنطقة واكد أن "سرت والجفرة" هي الحدود الغربية لمصر .
وأضاف رمزي الرميح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان هناك مؤامرة مكتملة الأركان من أهل الشر كما اسماهم الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مصر وان مصر محفوظة بحفظ "الله " .
وأوضح رمزي الرميح ، أن تاريخ مصر ليس 7 الاف سنه ولكن تاريخها 14 ألف سنة وهي من علمت العالم معنى الحضارة والانسانية .
وتابع : أن الليبيين يفتخرون انهم جيران مصر واكد ان مصر وصل إليها اليوم أكثر من 50 من شيوخ وأعيان ليبيا وأن ليبيا بها 2000 قبيلة لافتا الي ان مصر تمثل صمام الأمن للبلدين.