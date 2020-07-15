حملة مرافق مكبرة بالأقصر ..صور

شنت شرطة مرافق الاقصر، اليوم الاربعاء، حملة مكبرة بموقف ارمنت بمركز ومدينة البياضية .





ياتى ذلك في إطار أستمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وإزالة الأشغالات تيسيرا للحركة المرورية وأنضباط الشارع

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واوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر انه تم تحرير 18محضر اشغال طريق

، و 12محضر نظافة والقاء مخلفات، و 22 محضر مضبوطات اشغال تم التحفظ عليها بمجلس مدينة البياضية ، و كما تم تنفيذ 27 محضر ازالات إدارية .





و أضاف مدير إدارة شرطة المرافق أن اعمال الحملة تمت بالتنسيق مع اللواء محمد صحصاح وكيل الوازرة رئيس مركز ومدينة البياضية وبحضور محسن ربيع نائب رئيس المركز و جمال عبد العزيز سكرتير المركز .



