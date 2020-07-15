حملة مرافق مكبرة بالأقصر ..صور

شنت شرطة مرافق الاقصر، اليوم الاربعاء، حملة مكبرة بموقف ارمنت بمركز ومدينة البياضية .
ياتى ذلك في إطار أستمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وإزالة الأشغالات تيسيرا للحركة المرورية وأنضباط الشارع
واوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر انه تم تحرير 18محضر اشغال طريق
، و 12محضر نظافة والقاء مخلفات، و 22 محضر مضبوطات اشغال تم التحفظ عليها بمجلس مدينة البياضية ، و كما تم تنفيذ 27 محضر ازالات إدارية .
و أضاف مدير إدارة شرطة المرافق أن اعمال الحملة تمت بالتنسيق مع اللواء محمد صحصاح وكيل الوازرة رئيس مركز ومدينة البياضية وبحضور محسن ربيع نائب رئيس المركز و جمال عبد العزيز سكرتير المركز .
واشار إلى تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولًا بأول وردع المخالفين فى ضوء توجيهات كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية و مدير امن الأقصر .