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رياضة

خالد فتوح: عودة الدورى قرار غير موفق والمباريات المتبقية ستكون كوميدية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:07 م
نادي الإعلاميين
نادي الإعلاميين
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رباب الهوارى
علق خالد فتوح نائب رئيس نادي الإعلاميين ، علي قرار اتحاد الكرة بإستئناف دورى القسم الثانى 20 سبتمبر المقبل، بأنه قرار غير مدروس .


وأشار خالدفتوح علي أن قرار عودة القسم الثانى قرار غير مدروس وغير موفق ،مؤكدا علي أنه سيقضي علي الدورى بالموسم القادم .

وأكد فتوح علي أن مايحدث الفترة الحالية من قرارات فهي مهازل ،وأن المباريات المتبقية سوف تكون مباريات كوميدية للغاية .

وأختتم فتوح حديثه علي أن ادارة نادي الاعلاميين ستقوم بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم الملاعب وغرف خلع الملابس والمطاعم واماكن الاقامة لضمان سلامة الجميع .


يذكر أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به
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