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العشري: تفويض مباشر لمصر من مجلس النواب الليبي لحماية ليبيا من العدوان التركي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:01 م
الأزمة الليبية التركية
الأزمة الليبية التركية
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اسراء صبري
قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن ما حدث من قبل بيان مجلس النواب الليبي امس يؤسس إلى توفير قاعدة شرعية وقانونية للتعاون المصري الليبي لدحر العدوان التركي في حالة نشوب أي نوع من النزاع.


أوضح العشري خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا البيان يؤكد على أن هناك تفويضا من أعلي سلطة منتخبة شرعية في ليبيا، متابعا: أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة الممثلة شرعيا في ليبيا منذ عام 2011.


وتابع: هناك شرعية ليبية مصرية دولية وعربية تفوض الدولة المصرية، بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي ، بالإضافة إلى تعزيز مقومات الأمن القومي المصري، في حالة وجود أي خرق أو استمرار للعدوان الغازي علي سرت وعلى الخطوط الحمراء التي حددها الرئيس السيسي، متابعا: الرئيس السيسي قام برسم خط فاصل على الرمال الليبية في 20 من يونيو الماضي.


وأضاف أن المسألة واضحة للجميع داخل ليبيا ومصر وللخارج أيضا، بأن هناك تفويضا مباشرا ورسميا من قبل الجهة المنتخبة الوحيد في ليبيا، وهذا البيان يفوض الدولة المصرية بتوفير شبكة الأمان لليبيا لمواجهة ودحر العدوان الغازي لتركيا.


وفيما يخص صور وصول وفد القبائل الليبية إلى القاهرة، أوضح أن دلالات تلك الصور توضح أن هناك تفاوضا من قبلهم لمصر، متابعا: التفويض حدث خلال تفقد الرئيس السيسي  للقوات المسلحة المصرية في الجبهة الغربية، معقبا: كان هناك وفد من القبائل الليبية، حيث ألقي أحد زعماء القبائل كلمة طالب فيها الرئيس السيسي والمجتمع المصري بأن يساندوا أشقاءهم في ليبيا.


وواصل قائلا: أن الرئيس السيسي قال إن في حالة وجود أي نوع من التعاون المصري سيتم مع وجود القبائل الليبية في المقام الأول، وذلك لأنهم يمثلون حجر الزاوية ورمانة الميزان في أي معادلة عسكرية وأمنية أو حتى سياسية.
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