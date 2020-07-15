عبد الرحمن أبو زهرة: أنا هزمت الكورونا بـ اليوجا

أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن نتائج التحاليل التي أجراها أثبتت أنه لا يحمل فيروس كورونا ، وتابع: "التحليل سلبي، هي مش كورونا، ولكن علشان الحالة اللى بنمر بيها افتكرتها كورونا".





وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى ، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:" أنا هزمت كورونا والملل بقراءة مجموعة قصص نجيب محفوظ والرياضة ولعب اليوجا"، مشددًا على أنه منذ بداية الجائحة وهو ملتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية.





وفى سياق آخر أعرب حزنه الشديد تجاه ما آلت إليه اللغة العربية فى الدراما، وتابع:"أنا حزين على اللغة العربية والدراما".





وأكد "أبو زهرة"، أنه سيواصل عمله الفنى ولن يعتزل، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل كثيرة عقب إعلانه التفكير فى الاعتزال، وتابع:" لا اعتزال بالمرة.. أنا عيطت من رسائل المواطنين، واحد من النمسا قال لى أنت عاوز تعتزل بالفعل فقلت ليه بعد المكالمة دى أبقى حمار".



