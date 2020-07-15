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توك شو

نشجع عملهن من المنزل.. وزير القوى العاملة: النساء أكثر بطالة من الرجال

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أعلى نسبة بطالة فى مصر تكون بين النساء، موضحًا أن وحدة المساواة بين الجنسين، هدفها العمل على كافة مشاكل وقضايا المرأة المصرية، وتابع:"من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة معدلات تشغيلها ..دور المرأة المصرية فى المجتمع وضح للعيان وأعلى نسبة بطالة فى المرأة وسنعمل على تغيير ذلك".

وأضاف سعفان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تبحث الوسائل الفاعلة لتمكين المرأة من العمل فى المنزل واستخدام القدرات التكنولوجية اللازمة لذلك.

وأكد "سعفان"، أن المرأة المصرية تشارك بجدية فى مجال العمل إلى جانب دورها الاجتماعى فى المنزل والمجتمع، وما نقوم به من أجل عمل المرأة فى المنزل سيخلق بعض أنواع العمل الجديدة وستفرض نفسها على سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وتابع وزير القوى العاملة:"شغل المرأة من البيت شئ مش مشين وهو عامل يساعد على القضاء على البطالة فى صفوف المرأة المصرية..نتفاعل مع المرأة العاملة والتواصل الكامل من أجل حل أية مشاكل للمرأة فى مجال العمل"، مشددًا على أن المرأة جزء مهم فى داخل المجتمع المصرى.

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