في المباراة 150 له.. محمد صلاح ورفاقه يسقطون أمام آرسنال بثنائية مهينة

وتمكن اصحاب الارض من تسجيل التعادل بعد خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في تمريرة الكرة للحارس أليسون استغله أليكساندر لاكازيت وتمكن من استخلاص الكرة ثم مراوغة الحارس قبل أن يسددها بالنهاية سهلة داخل الشباك الخالية.



