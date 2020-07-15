مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من آرسنال

حصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التفوق على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة .





ومن المقرر أن يتسلم فريق ليفربول كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والميداليات الخاصة عقب انتهاء مباراته الأخيرة على ملعب "أنفيلد"، يوم 22 من شهر يوليو الجاري ضد تشيلسي.





وخسر فريق ليفربول أمام مضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.



وستكون مباراة نادي ليفربول ضد تشيلسي هي الأخيرة على ملعب أنفيلد في الأسبوع 37 من عمر الدوري الإنجليزي.