AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من الماسكات الطبيعة التى تعالج تقصف ومشاكل الشعر.

اقرأ أيضا:


ماسكات طبيعيه لعلاج مشاكل الشعر:

١- لافندر: اللافندر يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وعلاج ضعف الشعر، وحمايته من التساقط، ويساعد على ترطيب فروة الرأس، وتطهير الفطريات المسببة للقشرة، والتخلص من الحكة ويعمل على إنتاج البصيلات الجديدة للشعر، ويقي من الصلع  عشبة اللافندر تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس، وتمنح الشعر القوة والنضارة، مفيد في إطالة الشعر.


٢- بذور الكتان: يزيد من نموّ الشعيرات الدموية لاحتوائه على نسبة وافرة من فيتامين هـ، ويوفّر الغذاء اللازم لجذور الشعر وفروة الرأس. ويعزّز نموّ الشعر، ويزيد كثافته. ويرطّب الشعر، ويزيد مرونته ولمعانه، ويمنع تقصّفه وتلفه؛ لاحتوائه على نسبة وافرة من أحماض أوميجا 3. 
  
٣- حبة البركة: تساعد على تقوية بصيلات الشعر والحصول على شعر طويل لامع وعلاج تساقط الشعر وتنعيمه والقضاء على جراثيم فروة الرأس.

٤- قرنفل: زيادة طول الشعر بشكلٍ سريع؛ إذ يحتوي على كمية كبيرة من المعادن، والفيتامينات. يمنحه اللمعان، والإشراق، والحيوية. وتغذية بصيلات الشعر، وتقويتها، وبالتالي منع تساقط الشعر.


٥- قهوه تركية: تزيد من لمعان وبريق الشعر
تعمل على استعادة حيوية الشعر، تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، تقوي بصيلات الشعر، تعمل على تخليص الشعر من التقصف، تعالج تساقط الشعر، تساعد على تنعيم الشعر، تزيد من طول الشعر، تعالج فروة الرأس.

٦- روز ماري: يعالج تساقط الشعر ويمنع ظهور الشيب ويعمل على زيادة طول الشعر ويطهر فروة الشعر من البكتيريا.

٧- حلبة: تمنع تساقط الشعر، وتساعد على تعزيز النمو الجديد للشعر، فالحلبة تساعد على نمو الشعر، بذور الحلبة تحسن حجم الشعر وسماكة الشعر لدى الرجال والنساء مع منع تساقط الشعر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقلل التساقط ويمنع القشرة.. الملح أرخص علاج لمشاكل الشعر

بمكونين فقط .. العلاج النهائي لتساقط الشعر

ماذا يحدث إذا وضعت عصير البصل على شعرك .. فيديو

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع

للتخلص من مشاكل الشعر.. وصفات طبيعية تساهم فى علاج تساقط الشعر .. احذري هذه الأدوية تسبب التساقط

ترشيحاتنا

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

بعد إعلان خطوبتهما.. تعرف على خطيب أمينة خليل

أخبار التوك شو.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت.. عباس شراقي: 4 فتحات بسد النهضة تمرر المياه طوال العام وسيتم غلقها باكتماله.. فيديو

قبائل ليبيا: نحن بحاجة لمصر لطرد المستعمر التركي

عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي فاشلة أمام نجاحات مرتضى منصور.. فيديو

ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور