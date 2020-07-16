طريقة عمل مربي الخوخ وفوائدها

مربى الخوخ يعشق تناولها الكثير، لذلك تحرص ربة المنزل فى موسم الخوخ على تحضير مربي الخوخ.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مربى الخوخ.

مقادير مربى الخوخ:

كيلو خوخ

كيلو سكر

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تحضير مربى خوخ:

* توضع أرباع الخوخ وتقلب مع عصير الليمون والسكر

* يترك الخليط لمدة ساعة

* يوضع الخليط على النار ويترك على نار هادئة من ½ ساعة إلى ساعة إلا ربع حتى تمام النضج.

* تترك المربى لتبرد تمامًا ثم توضع فى برطمان جاف نظيف وتحفظ بالثلاجة.





فوائد الخوخ:

من جانبه قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن الخوخ له فوائد صحية، حيث يساعد على تقوية النظر وذلك لاحتوائه على مادة بيتاكاروتين، كما يحتوى على البروتين المسمى بـ "وزياكسانثين" وهو يعمل على حماية العينين من أشعة الشمس الحارقة.





وأضاف النادى أن الخوخ يخفف من الشعور بالعطش، كما أنه يدر البول ويفتت الحصى والرمل وفاتح للشهية، وجيد ومنشط للمعدة أيضا.





وأكد أن تناول الخوخ باستمرار يحسن من كفاءة عمل الجهاز الهضمي، نظرا لارتفاع نسبة الألياف الموجودة به والتي تنظم حركة الأمعاء، وبالتالي فهو ملين جيد ومفيد للتخلص من الإمساك.