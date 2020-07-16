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أخبار العالم

في مناسبة بحضور ماكرون.. وزيرة فرنسية تركض خلف سيارتها بسبب الكمامة.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:48 ص
وزيرة الصناعة الفرنسية
وزيرة الصناعة الفرنسية آنييس بانييه روناشيه
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن وزيرة الصناعة الفرنسية آنييس بانييه روناشيه تعرضت لموقف محرج خلال مشاركتها في مناسبة رسمية يشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


وحدث الموقف بميدان كونكورد، حيث توجهت وزيرة الصناعة في الحكومة الفرنسية الجديدة للمشاركة في العيد الوطني "يوم الباستيل"، والذي شهد حضور الرئيس الفرنسي.




إلا أن الوزيرة بدت مرتبكة بعد نزولها من السيارة التي أقلتها إلى المكان، لتهم راكضة خلف السيارة، بسبب نسيانها للكمامة.


واتجهت بعدها إلى مرافقها الخاص في حالة من الذعر وواضعة كلتا يديها على أنفها وفمها، مشيرة إلى أنها قد نسيت كمامتها في السيارة، ثم اقتربت منها سيدة وأعطتها كمامة لترتديها.


يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده ستفرض، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الناس وضع كمامات في المتاجر وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفشٍ جديد لوباء كورونا.


وقال ماكرون في مقابلة مع هيئات إذاعية فرنسية: "لدينا بعض الدلائل التي تشير إلى عودته مجددا بصورة خفيفة... وأمام ذلك، يجب علينا توقع ما يمكن حدوثه والاستعداد له".
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