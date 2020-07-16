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محافظات

باستدعاء وتعهدات على ولى الأمر.. وحدة حماية الطفل بالشرقية تمنع زواج طفلة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:42 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية الدور الذى تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضه للخطر وللنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان .


كلف محافظ الشرقية المسئولين بضرورة استقبال بلاغات الأطفال المعرضة للخطر والتعامل معها فورًا وحلها للحفاظ علي الطفل وحمايته .

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ومن جانبه فقد أكد أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة أنه خلال الأسبوع الماضي تم استقبال بلاغًا يفيد بشروع أسرة بتزويج طفله عمرها 15سنة ( قاصرًا) فى إحدى القرى بالمحافظه وتم التدخل السريع لمنع زواج الطفلة بالتنسيق مع النيابة العامة وتم استدعاء ولى أمر الطفلة وتوقيع الإقرارات اللازمة عليه وتوعيه الأسرة بخطورة وأضرار الزواج المبكر على الطفلة وصحتها النفسية .


وأضاف أنه فى إطار رفع كفاءة وحدات حماية  الطفل بالمحافظة وأنه  تم الانتهاء من تدريب جميع مقرري وأخصائي وحدات حماية الطفل بمراكز المحافظة على تقديم الإسعافات النفسية الأولية للأطفال المعرضة  للخطر فى ظل الأزمات وذلك بواقع 15 ساعة من قبل أخصائيين واستشاريين نفسيين متخصصين وفريق تنظيمى مميز من هيئة إنقاذ الطفولة .


كما تم الانتهاء من تدريب مقرري وأخصائي 9 مراكز على تدريب التربية الإيجابية للطفل وتوعيه أولياء الأمور بها وذلك خلال الإسبوع الحالى وسيتم تدريب الـ  10 مراكز المتبقية أول الأسبوع القادم بواقع 15 ساعة ، وذلك بدعم من هيئه إنقاذ الطفولة ومنظمة اليونسيف بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

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