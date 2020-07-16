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حوادث

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:54 ص
ضبط فتاتين تمارسان
ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما باستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعى نظير الحصول على مقابل مادى.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة والإتجار بالبشر قيام (سيدتان) باستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعى نظير الحصول على مقابل مادى، بالإضافة إلى استقطاب بعض الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى وبحوزتهما (2 هاتف محمول يحتويان على رسائل نصية دالة على نشاطهما).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية.

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