نصائح بتجنب استخدام المبيدات المجهولة.. لجان لمتابعة زراعات الطماطم لزيادة الإنتاج بالإسماعيلية

أصدر الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، تعليمات بتكثيف المرور على زراعات الطماطم بنطاق المحافظة لمتابعة زيادة إنتاج المحصول وتقديم الدعم الفني للمزارعين.





وقال المهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة، إن الطماطم تعد من محاصيل الخضر ذاتية التلقيح، والتى تتبع العائلة الباذنجانية، وتأتى في المرتبة الأولى من بين محاصيل الخضر من حيث المساحة المنزرعة سنويا في محافظة الإسماعيلية والإنتاج وباستخدام التوصيات العلمية الصحيحة بداية من اختيار الصنف المناسب مع توفير أفضل الظروف والمعاملات يمكن زيادة إنتاجية وحدة المساحة مما يقلل من تكلفة الإنتاج وزيادة العائد.









وأرجع عبد القادر، الهدف من المرور إلى العمل على تقليل الفاقد والهدر من الطماطم وخلوها من من الأمراض والآفات وبمواصفات عالية من بداية زراعة الطماطم بطرق مختلفة وتعليم المزارعين كيفية التعامل مع الأصناف الجديدة المنزرعة والوقاية من الأمراض للوصول إلى مواصفات عالية.









وأوضح أن العام الجديد يختلف عن الأعوام السابقة نتيجة مشاركة المزارعين في الدورات التدريبية للتوعية والزراعية الجيدة لمحصول الطماطم وكيفية التعامل مع الأمراض والآفات، والمتابعة مع المزارعين، وتوضيح الممارسات الصحيحة لحصاد وتداول الطماطم، وتعمل اللجان المرورية على مكافحة الأمراض والآفات الحشرية لزيادة الإنتاج.









وأضاف أن هناك لجانا مرورية دورية على جميع زراعات الطماطم كإجراء احترازى بمختلف المراكز، خاصة آفة حشرة "التوتا أبسليوتا" لزيادة إنتاج المحصول، التى تؤدى إلى خسارة المزارع لمحصوله.









ولفت إلى أن هناك متابعة دورية وتوفير المبيدات الخاصة بحشرة التوتا أبسيليوتا للقضاء عليها، مناشدا المزارعين عدم استخدم أى مبيد غير مسجل وغير معروف لتجنب الأضرار التي تقغ على المزارع أو المحصول من أى أمراض أو آفات حشرية.









وأشار عبد القادر إلى أن اللجان المرورية تقدم أيضا جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، والتوعية، بالإضافة إلى الاستماع لمشاكل مزارعى الخضراوات سواء الصوب أو الزراعات المكشوفة وحلها، وحثهم على زيادة الإنتاجية من الخضراوات فى الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات إلى الخارج.









ونوه إلى المعاينة على الطبيعة كإجراء احترازى للحد من إصابة المحصول بأى آفات حشرية وإعطاء وتوصيات للحد من انتشارها، كما تم إعطاء توصيات للمزارعين بإزالة الحشائش لأنها معرضة للإصابة بالآفات الحشرية المختلفة، خصوصا الثاقبة الماصة كالذبابة البيضاء والتربس والمن التي تسبب الإصابة بالفيروسات.