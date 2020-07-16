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ثقافة

100 سنة مزيكا للنفيخة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنظم دار الاوبرا المصرية، في الثامنة مساء الأحد 19 يوليو الجاري،  أمسية فنية لفريق النفيخة الذى اعتمد لعروضه الموسيقية شعار 100 سنة مزيكا ويقدمها فى اطار مسرحى معتمدا على الات النفخ النحاسية، علي المسرح المكشوف . 

وأعد الفريق برنامج فنى يتضمن مختارات من الالحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها باسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها طلعت يامحلا نورها ، اهو ده اللى صار ، سالمة يا سلامة انت عمري ، الف ليلة وليلة ، اكدب عليك ، حلوة بلادي ، طاير يا هوا ، سواح ، علي رمش عيونها الى جانب عدد من الاعمال المعاصرة . 

يذكر ان فريق النفخية يضم خمسة عازفين للالات النحاسية ويعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الالات الى جانب ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الالحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة باسلوب جديد ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف اضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .
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