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134 ألف قرار إزالة.. محافظ الإسكندرية: لولا جهود الرئيس لما تمكنا من السيطرة على العشوائيات

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:47 م
محافظ الاسكدنرية
محافظ الاسكدنرية
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ريهام فيكتور
قال اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة كانت تعانى خلال السنوات الماضية من مخالفات البناء، فمنذ منذ عام 2011 وحتى عام 2019 تم صدور 134 ألف قرار إزالة ، ولم يتم إلا من 4 لـ 7 آلاف فقط .

واضاف " الشريف " ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، على القناة المصرية الاولى ، أن كل الجهود فشلت فى بناء البناء المخالف والعشوائيات، ولولا توجيهات القيادة السياسة لما حققنا معدلات إزالة كبيرة من اجل الحفاظ على البنية التحتية للمحافظة. 

واشار محافظ الاسكندرية ، الى أن مخالفات البناء لها أضرار كبيرة وبالتالى كان يجب التصدى لها بكل قوة، لافتا إلى انه تم تنفيذ 2200 إزالة منذ مطلع العام الجارى، لافتا إلى ان هناك حالات أخرى يجوز التصالح فيها، وسوف يتم دراستها فى إطار القانون.  

وتابع محافظ الاسكندرية ، أنه تم تطوير 7 مناطق عشوائية داخل الإسكندرية، بداية من الصرف الصحى والمياة والإنارة ورصف الطرق، وكل منطقة لها مبلغ محدد لكل أمر تطويره، لافتا إلى ان هناك برتوكول يتم تنفذه داخل كل منطقة.

وأكد أنه لولا جهود الرئيس السيسي لما تمكنا من السيطرة على العشوائيات ، موضحا انه لولا توجهات الرئيس لاصبحت اسكندرية خلال سنوات من الصعب السير بها و ذلك  يؤدى الى تدمير البنية التحتية للمحافظة .

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