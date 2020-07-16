2360 طالبا وطالبة بالفرقة النهائية بتجارة سوهاج يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس جامعة سوهاج ، لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم سير أعمال امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التجارة بمقر الحرم الجامعي الجديد.









رافق نائب رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية، الدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الطلاب، الدكتور، وعمر أحمد علي مدير عام شئون طلاب مركزية.

وخلال الجولة أكد نائب رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات المتعارف عليها للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم خلال فترة أداء الاختبارات ومنها وجود مسافة آمنة بين الطلاب، تعقيم الطلاب قبل دخول اللجنة، عدم السماح باستخدام أدوات غير الخاصة بالطالب، المحافظة على ارتداء الكمامة طوال فترة الامتحان، مضيفًا أن أسئلة الاختبارات مركزة بشكل كبير في المادة العلمية التي تم شرحها قبل 15 مارس المنقضي وما تم شرحه عبر "الأون لاين" بعد ذلك التاريخ.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح الرشيدي إن امتحانات الفرقة الرابعة النهائية انطلقت اليوم ويؤديها 2360 طالبا وطالبة موزعين على 28 لجنة بواقع يومين من كل أسبوع، وتجرى خلال الفترة من 16 يوليو الجاري وتنتهى في 16 أغسطس القادم.

جدير بالذكر أن الجولة التفقدية انتهت بالمرور على لجان تخلفات كلية الحقوق من الفصل الدراسي الأول.





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