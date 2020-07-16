تحيا مصر.. محمد ممدوح يشيد بكليب محمد محسن الجديد

وعلق محمد ممدوح علي الفيديو قائلاً: "واسلمي في كل حين.. برافو محمد محسن.. تحيا مصر "





وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :

- الاغنيه فعلا تجنن

- الكليب يجنن

- برافو فعلا





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